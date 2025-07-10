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ثقافة وفنون

رحل عن عمر 49 عاما، أقوى أعمال المخرج سامح عبد العزيز في السينما والتليفزيون

سامح عبد العزيز،
سامح عبد العزيز، فيتو

غيب الموت المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس 10 يوليو، عقب تعرضه لأزمة صحية أسفرت عن وفاته بغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر عن عمر ناهز الـ49 عامًا.
 

أقوى أعمال سامح عبد العزيز

ويعتبر سامح عبد العزيز من أبرز الأسماء الإخراجية بمصر وله العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية القوية، والذي قدم خلالها الكوميدي والأكشن والرومانسي والتراجيدي فلم يكتفِ بنمط فني واحد طوال مسيرته وإنما تنوعت أعماله.

 ومن أهم أفلامه "أحلام الفتى الطائش" لـ رامز جلال و"كباريه" و"الفرح" لخالد الصاوي و"تيتة رهيبة" لمحمد هنيدي، و"حملة فريزر" للثنائي هشام ماجد وشيكو.

أما عن المسلسلات فقدم سامح عبد العزيز العديد من الأعمال القوية كـ "أرض النفاق"، "زي الشمس"، "خيانة عهد" و"حرب أهلية".

كما سجلت آخر أعماله بالسينما والتليفزيون وهما فيلم "الدشاش" ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" نجاحًا واسع المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفاة سامح عبد العزيز

ونعى الفنان إيهاب فهمي، المخرج الراحل وكتب قائلًا: "سامح عبد العزيز في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون الجنازة عصرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد".
 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بأنباء دخول المخرج سامح عبد العزيز المستشفى بعد تعرضه إلى وعكة صحية قبل أيام، ما أثار قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني، ما دعا نقيب الممثلين أشرف زكي، جمهوره إلى عدم زيارته، بناء على طلب الأسرة، على حد تعبيره.
 

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