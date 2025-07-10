الأرصاد تحذر المصطافين من اضطراب حالة البحر على هذه السواحل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس المصطافين ورواد الشواطئ من نشاط ملحوظ في حركة الرياح على سواحل "العلمين، مطروح، السلوم، والإسكندرية"، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

وذكرت الهيئة أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، مما يجعل السباحة في هذه المناطق غير آمنة، خاصة للأطفال وكبار السن.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الأمواج العالية وتجنب النزول إلى المياه في هذه الفترات.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشعر المواطنون بارتفاع في درجات الحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تساهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس بمقدار 2 إلى 4 درجات مئوية عن القيم المسجلة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 37، المحسوسة 39

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 39، المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41

جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43

فصل الصيف واستقرار الأحوال الجوية

وأكدت الهيئة أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية، إلا أن تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة. كما يتخلل تأثير هذا المنخفض امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلًا هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، تساهم في بعض التحسن النسبي في درجات الحرارة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة، والبقاء في أماكن جيدة التهوية والإكثار من شرب السوائل.

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