خريطة بأماكن شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح كراسات الشروط للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل الأسبوع المقبل.

ونستعرض تفاصيل الطرح كالتالي:

-يضم إجمالي 113112 شقة، مقسمة إلى 99792 شقة يتم طرحها لأول مرة، و13320 شقة سبق طرحها في الإعلانات السابقة

-الشقق بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا

-شقق جاهزة للتسليم بجدية حجز 25 ألف جنيه

-شقق تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بجدية حجز 50 ألف جنيه.

ولأول مرة طرح شقق مبادرة العمارة الخضراء

والمتقدمين لـشقق سكن لكل المصريين 5 خارج الأولوية لهم الحق فى حجز 34128 شقة بالمدن الجديدة

تتضمن وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، و690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

والتقديم على 54792 شقة بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

-الطرح يتضمن أيضًا 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكافة المواطنين

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لطلبات ورغبات المواطنين، والتي وصلت إليه عبر مختلف قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، حيث اتخذ الصندوق عدة قرارات تساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التقديم على الإعلان.

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق قرر إتاحة التقديم لكافة العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى.على أن تكون المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

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