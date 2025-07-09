الأربعاء 09 يوليو 2025
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عقارات

تنفيذ أكثر من 14 ألف شقة بمشروع الإسكان الأخضر بأكتوبر الجديدة

شقق
شقق

عقد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة اجتماعا موسعًا مع الشركات المنفذة والجهات المشرفة على مشروع الإسكان الأخضر بالمدينة، حيث جاري تنفيذ عدد "٥٩٩" عمارة سكنية بإجمالي "١٤٣٧٦" وحدة سكنية بتكلفة تبلغ الـ١١ مليار جنيها.

وشدد عبد المقصود، على تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروع مع تطبيق أقصى معايير ضبط الجودة والمواصفات الهندسية المتبعة.

وفي ذات السياق قام المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز بجولة ميدانية مع الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف لمتابعة موقف تنفيذ تنفيذ المرحلة الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، مشددًا على وضع خطط زمنية مكثفة لبدء التسليم المرحلي لوحدات المرحلة السادسة بالتزامن مع نهو الوحدات المتبقية من المراحل السابقة.

كما التقى المهندس محمود مراد بعدد من أصحاب الوحدات السكنية بمنطقة غرب المطار موضحًا مواعيد زمنية محددة لتسليم وحداتهم فور انتهاء كافة أعمال المرافق.

ومن الجدير بالذكر أنه برغم حداثة إنشاء مدينة اكتوبر الجديدة، والتي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع التي تم إنشاؤها بقرار جمهوري في عام ٢٠١٧، إلا أنها ولدت عملاقة، وتشهد طفرة عمرانية كبرى.

وبلغ عدد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمحور منخفضي الدخل ١٥١٠٨٠ وحدة سكنية تم الانتهاء من ٨٠ ألف وحدة سكنية جاري تسليمها للمستفيدين، بخلاف ٤٢٣٦ وحدة سكنية تم تسليمها للمستفيدين بمشروع سكن مصر، واخيرًا مشروع ديارنا الذي تم البدء في أولى مراحله في أبريل الماضي.

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