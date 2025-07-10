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ثقافة وفنون

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 35، حرب يكتشف خيانة زوجته

أحمد رزق، فيتو
أحمد رزق، فيتو

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 35 حول تصاعد التوترات بين الشخصيات، حيث رفض شادي الإفصاح عن هوية حبيب أميرة لزوجها حرب، وذلك بناءً على نصيحة من يزن خشية من تورط حرب في مشكلات قد تؤذيه، واكتفى بإخباره بأن أميرة تخونه، مما دفع حرب إلى التوجه لمنزل أميرة، حيث صرخ عليها بشدة وبدأ في الاعتداء عليها، لكن يزن وشادي تدخلا سريعًا وأخرجاه من المنزل.  

وخارج المنزل، وجد حرب الشيخ مصطفى، الذي أسدى له نصيحة بأن يكبح جماح غضبه، وأن يبدأ أولًا بمحاربة نفسه لا الآخرين، مؤكدًا له أن هذه ليست المعركة الحقيقية. 

ويبدو أن كلمات الشيخ وجدت صدى في قلب حرب، فبدأ بالتفكر فيما سمعه، وفي السياق نفسه، تستمر أميرة في تواصلها مع راشد، ويتضح من خلال الأحداث أنهما على علاقة مع بعضهما منذ وقت طويل. 

أما شهيرة، فتبلغ راشد بأن فكرة الإجهاض صعبة عليها نفسيًا وجسديًا، لكنه يحاول إقناعها بالإقدام عليها.  

في تطور آخر، تزور أنهار الحاجة ملك، وتتحدثان بعد انقطاع طويل عن أحوال الحرب والناس، فيما تحتفظ نهى بمشاعرها تجاه حرب، التي تزيد يوما بعد يوم، دون أن تبوح بها لأحد.  

وخلال الحلقة تقرر وداد اللجوء إلى دجال، وتمنحه معلومات مفصلة عن سعيد وأوراقه ووثائقه، على أمل أن يساعدها في منعه من التقرب إلى أنهار، ويشترط الدجال الحصول على نصف أموال سعيد مقابل مساعدته لها فتوافق مضطرة، وتنتهي الحلقة على وقع مفاجأة مدوية، إذ يتم خطف شعبان والد ثريا، ويتبين أن راشد هو من دبر هذا الفعل.

 

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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