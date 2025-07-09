الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

سميرة سعيد تشوق جمهورها بفيديو من كواليس أحدث أعمالها الفنية

سميرة سعيد، فيتو
سميرة سعيد، فيتو

شوقت سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها بنشرها فيديو قصير على حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، من الكواليس وهى بداخل الإستوديو الخاص بها، أثناء تسجيلها أحدث اعمالها الفنية.

واكتفت سميرة سعيد بالظهور فقط فى  الفيديو وهي تقف أمام الميكروفون بقولها: يلا.. هقول لك حاجة "!.. لتزيد من حالة الغموض، وشغف متابعيها ليعبروا فى تعليقاتهم عن انتظارهم وشوقهم للعمل الجديد، حيث كتب أحد المتابعين: متعينا يا ديفا"، وكتب آخر: "الديفا توحشناك"، وكتب آخر أيضًا: "مستنيين بقى".

 

وفي سياق آخر.. تعمل سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على "يوتيوب" بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية. 


ويُذكر أن فريق عملها يعمل على تحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى "كليبات، ألبومات، حفلات" بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات فى الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

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الديفا سميرة سعيد سميرة سعيد يوتيوب

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