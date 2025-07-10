الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل المداح يسافرون إلى تركيا لتصوير المشاهد الخارجية

المداح، فيتو
المداح، فيتو

يسافر نهاية الشهر الجاري، أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، إلى بعض المدن التركية لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، والتي يستغرق تصويرها أسبوعين.

ومن المفترض أن تشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل “المداح”، تطورًا على مستوى الأحداث التي سوف تخرج نطاق محافظات مصر، كما أنه سوف تتم الاستعانة ببعض الفنانين الأجانب للمشاركة في المسلسل بأدوار ثانوية.

 

مسلسل المداح

ومن المقرر أن يتم تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث العمل  داخل ثلاث دول من بينهم المغرب،  وتركيا، ويتم تصوير هذه المشاهد في بداية العمل، ليتبقي لفريق العمل المشاهد الداخلية في القاهرة.


 

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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مسلسل المداح أبطال مسلسل المداح 2 حمادة هلال

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