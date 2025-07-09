الأربعاء 09 يوليو 2025
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سياسة

عليا الوفد توافق على طلب الدكتور عبد السند يمامة بطرح الثقة في نفسه

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم الأربعاء، علي طلب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بطرح الثقة في نفسه وحددت يوم الجمعه ٢٥ يوليو الجاري لبحث الطلب، ويتولى السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي إدارة شئون الحزب.
وقررت الهيئة العليا دعوة الهيئة الوفدية المحصنة في الموعد المحدد في ٢٥ يوليو لبحث طلب سحب  الثقة من رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة.

شن عدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات حزب الوفد هجوما على الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي يعقد حاليا بمقر الحزب في الدقي بسبب مقاعد الحزب في قائمة مجلس الشيوخ.


وطالب بعض أعضاء الهيئة العليا الدكتور عبد السند يمامة بالاستقالة من رئاسة الحزب، خاصة أن الوفد له قيمة كبيرة وممثل في القائمة الوطنية بمقعدين فقط وهو ما أثار غضب كثير من أعضاء وقيادات الحزب.

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الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة

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