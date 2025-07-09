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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد بثلاثية في الشوط الأول (صور)

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول أمام ريال مدريد متقدما بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وسجل فابيان رويز الهدف الأول والثالث لصالح باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد في الدقيقة 6 و24 فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني بالدقيقة 9.

تشكيل باريس سان جيرمان

الصورة

تشكيل ريال مدريد 

الصورة

 

 

باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو
باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

موعد المباراة النهائية للمونديال

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

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