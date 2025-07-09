الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

"الحوثي" تبث مشاهد لـ استهداف سفينة "إترنيتي سي" وإغراقها في البحر الأحمر (فيديو)

سفينة،فيتو
سفينة،فيتو

بثت جماعة  “الحوثيين”، اليوم،  مشاهد مصورة توثّق ما قالت إنها عملية عسكرية مباشرة استهدفت فيها السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر، مؤكدة أنها كانت في طريقها إلى ميناء أم الرشراش المحتلة “ميناء إيلات”.

تفاصيل العملية: زوارق مسيرة وصواريخ بحرية

ووفقًا للمشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام التابعة للجماعة، فقد تم تنفيذ العملية باستخدام:

زوارق مسيرة مفخخة.

صواريخ موجهة دقيقة الإصابة.

وأوضحت جماعة الحوثي أن السفينة تعرضت لـ إصابة مباشرة أدت إلى إغراقها أو إعطابها بشكل كبير وسط المياه الإقليمية في البحر الأحمر.

تهديد واضح للملاحة المرتبطة بإسرائيل

صرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن السفينة المستهدفة كانت تحمل شحنة موجهة لإسرائيل، وأن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى منع وصول الدعم الاقتصادي والعسكري للاحتلال، مؤكدًا:"أي سفينة متجهة إلى الموانئ المحتلة ستكون هدفًا مشروعًا لنا".

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل القوات البحرية الدولية أو التحالف بشأن استهداف السفينة "إترنيتي سي"، فيما يُنتظر التحقق من مصير السفينة وطبيعة حمولتها وهوية طاقمها.

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مستمر

يأتي هذا التطور ضمن تصعيد حوثي مستمر في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث تقوم الجماعة باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن أمن الملاحة الدولية في المنطقة.

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جماعة الحوثى الحوثيين سفينة إترنيتي سي البحر الأحمر إسرائيل غزة ميناء أم الرشراش ميناء ايلات

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