بأسعار تقل 15%، محافظ الدقهلية يفتتح أسواق مستقبل مصر ببلقاس

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أسواق جهاز مستقبل مصر بمدينة بلقاس، والتي تقام بالتعاون بين محافظة الدقهلية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبيع السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنظيم الأسواق المحلية.

محافظ الدقهلية.. أسواق حضارية بأسعار تنافسية تقل 15% عن السوق ومن المنتج إلى المستهلك مباشرةً

شهد الافتتاح، اللواء فايق الزكي عضو مجلس النواب، واللواء محمد فاروق المصري مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعقيد كريم عبد الحميد نصير المدير التنفيذي لإدارة المنافذ والأنشطة التجارية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعقيد عمرو سعد عبد البديع قائد المنطقة الشرقية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والرائد محمد فاروق محمد قائد قطاع محافظة الدقهلية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعقيد محمد شريف محمود قائد ثاني محافظة الدقهلية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

أسواق مستقبل مصر اليوم تقدم صورة حضارية بأسعار تنافسية تقل 15%

وأكد محافظ الدقهلية أن أسواق مستقبل مصر اليوم تقدم صورة حضارية بأسعار تنافسية تقل 15% عن السوق ومن المنتج إلى المستهلك مباشرةً، مشيرا إلى أن السوق إضافة لمدينة بلقاس ومواطنيها لتوفير مختلف احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة، مؤكدًا أننا نبذل كل الجهود لتوفير السلع بأقل الأسعار التي تناسب كل فئات المجتمع.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للسوق شدد على المتابعة المستمرة للإعلان عن الأسعار من خلال الشاشات الإلكترونية ومطابقتها بالأسعار المعلنة على السلعة والفاتورة المطبوعة حرصا على صالح المواطنين وحفاظا على حقوقهم، وضمانا للبيع بالأسعار المعلنة والمخفضة.

السوق يراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

وأوضح محافظ الدقهلية أن سوق مستقبل مصر اليوم قضى على الأسواق العشوائية ببلقاس، وأضفى مظهرا حضاريا يليق بأهالي بلقاس، كما أن السوق يراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويلبي كافة احتياجات الأسرة من السلع بأوفر الأسعار وأفضل وأجود المنتجات.

الدولة حريصة كل الحرص على توفير جميع الخدمات وكافة احتياجات المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير جميع الخدمات وكافة احتياجات المواطنين وأجهزة الدولة تعمل على كل المحاور لأجل المواطنين، مشيرا إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل الدؤوب لتوفير احتياجات المواطنين.

خلال شهر سيتم افتتاح سوق مماثل بمدينة دكرنس

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا السوق هو انطلاقة لأسواق قادمة سيتم إقامتها، بالتنسيق والتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وخلال شهر سيتم افتتاح سوق مماثل بمدينة دكرنس، ويليها افتتاحات حتى تتم تغطية كافة المراكز والمدن لتوفير احتياجات المواطنين في جميع المناطق، مؤكدا على دعمه الكامل لتقديم الخدمات بمستوى راق ولائق بأهلنا في كل مكان.

الأسواق تضم باكيات مخصصة لبيع كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأسواق تمثل نموذجًا عمليًا لحل أزمة الأسواق غير المنظمة، وأوضح أن الأسواق تضم باكيات مخصصة لبيع كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية، مما يسهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم في مكان واحد، ويعزز الرقابة والجودة، ودعا المواطنين إلى دعم هذا النموذج الحضاري والتفاعل الإيجابي معه.

خطوة مهمة نحو تنظيم الأسواق المحلية وتحقيق التوازن

وفي ختام جولته بالسوق، وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خالص الشكر لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثمنًا جهودهم الكبيرة وتعاونهم المثمر في إقامة هذه الأسواق الحضارية، والتي تُعد خطوة مهمة نحو تنظيم الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والبائع في آنٍ واحد.

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