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محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بمساكن الجلاء، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، منطقة مساكن أبراج الجلاء بمدينة المنصورة، حيث تابع الحالة العامة والنظافة بالمنطقة وبمحيط العمارات السكنية، ومدى توفر الخدمات وتفقد المصاعد التي تم الانتهاء من تركيبها، وأكد أن توفير احتياجات ومطالب المواطنين هو الشغل الشاغل لنا ونسعى بكل السبل لتحقيقها.

محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين من قاطني الوحدات السكنية في منطقة مساكن الجلاء واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرصه على تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لهم، ووجه بالحفاظ على نظافة المنطقة والوحدات السكنية.

 

وشدد على أهمية التعاون المجتمعي للحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير، كما وجه لرئيس حي غرب باستمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري الذي حققناه بفضل الجهود المتواصلة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المواطن وتلبية احتياجاته في مختلف المجالات.

مشروع تطوير عواصم المحافظات

وأكد اللواء مرزوق أن هذا المشروع الحضاري جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم مختلف الخدمات للمواطن المصري، وخاصة ما يتعلق بتحسين مستوى السكن والمعيشة وذلك في اطار مشروع تطوير عواصم المحافظات.

 وأشار إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان

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