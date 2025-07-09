محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بالمنصورة (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال التطوير التي تشهدها المكتبة حاليًا، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمنشآت الثقافية والخدمية ومختلف القطاعات بنطاق المحافظة.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة بالمنصورة

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير الشامل التي تمت مؤخرًا داخل مكتبة مصر العامة بالمنصورة، والتي شملت "جاليري الفنون" و"قاعة السينما"، مثمنًا الجهود المبذولة لتحويل المكتبة إلى منارة ثقافية عصرية تُعنى بالمعرفة والفن والترفيه، وتخدم كافة فئات المجتمع.

مرور عشرين عامًا على تأسيس مكتبة مصر العامة بالمنصورة

وأكد "مرزوق" أن أعمال التطوير تأتي تزامنًا مع احتفال المكتبة بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تمت بالتنسيق مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وبإشراف ومتابعة الدكتورة رباب عبدالمؤمن مديرة المكتبة، في إطار خطة شاملة لتحديث المكتبة ودعم دورها كمركز ثقافي متكامل.

أعمال تطوير شامل. للمكتبة

وقد تفقد المحافظ قاعة السينما بعد تطويرها، حيث تم تحديث المقاعد والأنظمة الصوتية والبصرية، وتزويد القاعة بسقف بانورامي يضفي تجربة سينمائية متميزة، كما اطلع على جاليري الفنون الذي شهد تحديثًا في أنظمة الإضاءة وطرق العرض الفني، ليصبح أكثر إشراقًا وتفاعلية مع جمهور الزائرين.

كل الدعم للنهوض بالثقافة والإبداع

وفي ختام جولته، وجه محافظ الدقهلية الشكر لإدارة المكتبة والقائمين على أعمال التطوير، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما يسهم في النهوض بالثقافة والإبداع داخل المحافظة، ويعزز مكانة مكتبة مصر العامة بالمنصورة كأحد أهم الصروح الثقافية في الدقهلية.

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