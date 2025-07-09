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رياضة

تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لهذا السبب

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

أعلن مسئولو بطولة كأس العالم للأندية تأخر انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، لمدة 10 دقائق.

وجاء ذلك بسبب تأخر وصول حافلتي الفريقين إلى الملعب، نتيجة ازدحام مروري حال دون وصولهما في الموعد المحدد.

تشكيل باريس سان جيرمان

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تشكيل ريال مدريد 

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باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

 

باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو
باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

موعد المباراة النهائية للمونديال

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

 

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