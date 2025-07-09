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رياضة

أشرف صبحي: أسسنا اتحاد الألعاب الترفيهية وسعيد بلقب وزير مراكز شباب مصر

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقوم بدور محوري في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، موضحا أن مصر عضو فاعل في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ممثلة عن إفريقيا. 

وقال الوزير في تصريحات إعلامية: “وزارة الشباب والرياضة تمتلك ثقلا كبيرا على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن العمل يتم وفق رؤية الدولة الشاملة، من خلال تقسيم محاور العمل بما يضمن التكامل والفعالية.

 وواصل: “نحن نتحمل مسؤولية المحور الإنشائي، ونسير جنبا إلى جنب مع مبادرة ”حياة كريمة" لتطوير المنشآت الرياضية، ومراكز الشباب، والمدن الشبابية في مختلف المحافظات".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعتمد على منهج علمي وتربوي يستهدف بناء جيل من الشباب يتمتع بصحة نفسية وبدنية واجتماعية سليمة.

وعبر وزير الشباب والرياضة خلال حديثه عن سعادته البالغة بلقب "وزير مراكز شباب مصر".

وأختتم: الوزارة أسست "اتحاد الألعاب الترفيهية" للنزول إلى الشارع والاقتراب من الشباب من خلال تنظيم مسابقات في الألعاب المجتمعية مثل الطاولة والدومينو.

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