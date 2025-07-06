وزير الشباب والرياضة: بند الـ 8 سنوات سيطبق فور تطبيق القانون الجديد

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة، لا تعد قانونا جديدا كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.

وقال صبحى: إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.



وأضاف، بالنسبة للبند ٨ فالتعديلات لا تتضمن نصا يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات بأثر رجعي، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.

وينص البند ٨ المادة (21)، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.



وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة والشفافية، مؤكدا أنه لا مساس بالجمعيات العمومية.



وبدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الرياضة الجديد، بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال اجتماعها اليوم باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

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