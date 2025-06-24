الثلاثاء 24 يونيو 2025
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وزير الرياضة ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان أنشطة رفع وعى الشباب بمخاطر الإدمان

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

حرص الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الحضور على تفقد الأنشطة الرياضية  للشباب

 

وتتضمن كرة قدم وكرة اليد وألعاب إلكترونية وأنشطة ترفيهية، مرتبطة برفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة، كما كرم وزير الشباب ومدير صندوق مكافحة الإدمان الفرق الفائزة في الأنشطة الرياضية

 

إطلاق مهرجان العاصمة الإدارية


جاء ذلك خلال فعالية  الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات  تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إطلاق مهرجان العاصمة الإدارية وتتضمن إطلاق ماراثون رياضي تحت شعار " الاستثمار في الوقاية..أنت أقوى من المخدرات  "،  بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ أنشطة وألعاب رياضية مرتبطة برفع الوعى بخطورة التعاطي في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان،وتم على هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية

 

المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات

 

 بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم، وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس، وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

 

 

حضر الفعاليات الدكتور كريم حسن همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء  إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، وميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وممثلي الوزارات المعنية، ولفيف من الشخصيات العامة وبمشاركة 1000 شاب وفتاة.

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