الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، تحذير للمصطافين بهذه الشواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين من نشاط للرياح على سواحل "العلمين، مطروح، السلوم، الإسكندرية" وتصل سرعة الرياح على 40: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

txt

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 10-7-2025

txt

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة على هذه الطرق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوى يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

الصعيد يسجل 43، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة على هذه الطرق

شبورة صباحية كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس غدا الأربعاء

تحذير عاجل للمصطافين بالعلمين ومطروح والإسكندرية من ارتفاع الأمواج

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لهذا السبب

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية بختام التعاملات

مدبولي: قانون الرياضة يلبي التطلعات باعتماد مدة الـ3 دورات بدلًا من الـ 8 سنوات

باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد بثلاثية في الشوط الأول (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. تفاصيل نجاة سيدنا إبراهيم، "يا نار كوني بردا وسلاما"

طفل يسأل: هل الضحك في الصلاة يبطلها أم لا؟ الإفتاء ترد (فيديو)

ماذا يفعل الإمام إذا نسي سجدة التلاوة في الصلاة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية