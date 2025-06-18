الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الحديد يتراجع لليوم الخامس إلى أدنى مستوى منذ أبريل

أسعار الحديد، فيتو
أسعار الحديد، فيتو

تراجع سعر خام الحديد لليوم الخامس على التوالي، مواصلًا مساره الهابط وسط ضعف سوق الصلب في الصين، وهبطت العقود المستقبلية لمادة خام الحديد المستخدمة في صناعة الصلب إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل، حيث وصلت إلى 92 دولارا للطن في الأسبوع الجاري.

تراجع أسعار خام الحديد

يواصل السعر انخفاضه مع تقييم المتعاملين للأساسيات في السوق، وانخفاض الطلب الصيني على حديد التسليح، بحسب وكالة بلومبرج.

انخفضت أسعار خام الحديد بأكثر من 13% مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار ركود سوق العقارات في الصين دون مؤشرات على التعافي، ويعد هذا التراجع جزءا من مسار هبوطي طويل الأمد، تتوقع "سيتي جروب" أن يدفع الأسعار إلى 85 دولارًا للطن خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا.

طلب ضعيف على الصلب

كتب محللو "يونجان فيوتشرز" في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء، أن الطلب على الصلب المستخدم في البناء لا يزال لديه مجال للتراجع. ورغم التباطؤ الموسمي في الطلب على خام الحديد، فإن انخفاض المخزونات يشكّل دعامة تحول دون تراجع الأسعار بشكل أكبر.

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة 0.4% إلى 92.45 دولارًا للطن عند 11:57 صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما تراجعت العقود المستقبلية المقومة باليوان في داليان، وتفاوت أداء عقود الصلب في شنجهاي بين الارتفاع والانخفاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحديد سعر خام الحديد سوق الصلب الصين صناعة الصلب أسعار خام الحديد ركود سوق العقارات

مواد متعلقة

ترامب يشعل الحرب التجارية.. فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم يهدد الاقتصاد الأوروبي.. وأسعار الذهب أمام قفزة جديدة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

بعد تصديق الرئيس، موعد تطبيق العلاوة والحافز الجديد للموظفين

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

بأصوات مرعبة ودمار شامل، إيران تهدد الإسرائيليين وتطالبهم بالتخلي عن نتنياهو (فيديو)

واشنطن تحرك 30 طائرة عسكرية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على إيران

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

المزيد
الجريدة الرسمية