سعر الحديد يتراجع لليوم الخامس إلى أدنى مستوى منذ أبريل

تراجع سعر خام الحديد لليوم الخامس على التوالي، مواصلًا مساره الهابط وسط ضعف سوق الصلب في الصين، وهبطت العقود المستقبلية لمادة خام الحديد المستخدمة في صناعة الصلب إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل، حيث وصلت إلى 92 دولارا للطن في الأسبوع الجاري.

تراجع أسعار خام الحديد

يواصل السعر انخفاضه مع تقييم المتعاملين للأساسيات في السوق، وانخفاض الطلب الصيني على حديد التسليح، بحسب وكالة بلومبرج.

انخفضت أسعار خام الحديد بأكثر من 13% مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار ركود سوق العقارات في الصين دون مؤشرات على التعافي، ويعد هذا التراجع جزءا من مسار هبوطي طويل الأمد، تتوقع "سيتي جروب" أن يدفع الأسعار إلى 85 دولارًا للطن خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا.

طلب ضعيف على الصلب

كتب محللو "يونجان فيوتشرز" في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء، أن الطلب على الصلب المستخدم في البناء لا يزال لديه مجال للتراجع. ورغم التباطؤ الموسمي في الطلب على خام الحديد، فإن انخفاض المخزونات يشكّل دعامة تحول دون تراجع الأسعار بشكل أكبر.

انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة 0.4% إلى 92.45 دولارًا للطن عند 11:57 صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما تراجعت العقود المستقبلية المقومة باليوان في داليان، وتفاوت أداء عقود الصلب في شنجهاي بين الارتفاع والانخفاض.

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