الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تنفذ 819 حكما قضائيا وتضبط 5 قطع أسلحة نارية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

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كما تم ضبط 5 قطع أسلحة نارية  "بدون ترخيص" بندقية آلية - بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش" وتنفيذ 819 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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