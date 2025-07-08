الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس: الاحتلال فشل في كسر إرادة غزة بعد مرور 640 يوما من الحرب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت حركة حماس: إنَّ الحقائق الميدانية والسياسية، بعد مرور 640 يومًا من الحرب الاستئصالية التي يشنّها الاحتلال على شعبنا، باتت جليّة للعالم أجمع بأنّ الاحتلال قد فشل فشلًا ذريعًا في كسر إرادة غزة أو إخضاع مقاومتها.

تحرير المحتجزين بالقوة

وأضافت حماس في بيان لها، الثلاثاء، أن شعارات "الهزيمة الساحقة" و"الاجتثاث الكامل" لحركة حماس قد سقطت على أعتاب الأنفاق المتفجّرة، وكمائن المقاومة المركّبة، وتحطّم وهم "تحرير المحتجزين بالقوة" تحت وقع الضربات المتلاحقة.

وشددت على أن عربات "جدعون" احترقت في بيت حانون وخان يونس، ومَن فيها قُتلوا، فيما تواصل المقاومة المواجهة بنديّةٍ وبسالةٍ رغم الجوع والحصار، بينما يرتكب الاحتلال المجازر بحقّ المدنيين والأبرياء.

وأشارت إلى أنَّ المقاومة أجبرت الاحتلال على الاعتراف بعجزه، واستحالة الجمع بين تحرير المحتجزين وهزيمة المقاومة، وتحوّلت محاور توغّله إلى حقول موت لا يخرج منها جنوده سالمين.

محاولات الاحتلال الدؤوبة لتهجير شعبنا وفرض التطهير العرقي

وأضافت أنَّ "محاولات الاحتلال الدؤوبة لتهجير شعبنا وفرض التطهير العرقي اصطدمت بصمودٍ أسطوري من أهلنا، الذين وقفوا في وجه القتل والجوع والقصف، ورفضوا أن يُرسم مستقبلهم من مقارّ الاستخبارات أو موائد الإملاء السياسي".

وأكدت أنّ هذا الفشل المركّب – عسكريًا وسياسيًا وأخلاقيًا – يفضح زيف آلة الدعاية الصهيونية، ويبرهن مجددًا على أنّ معركتنا لم تكن يومًا معركة صواريخ وسلاح فقط، بل معركة وعيٍ وإرادةٍ وصبر.

إبادة جماعية في قطاع غزة

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلًا عن دمار واسع.

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حماس الحرب الاستئصالية تحرير المحتجزين بالقوة فرض التطهير العرقي إبادة جماعية في قطاع غزة غزة

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