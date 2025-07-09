الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في الجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه “طالب يبلغ من العمر 18 عاما”، بدائرة قسم الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأفادت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بينهما على خلفية مزاح تطور إلى مشادة حادة، أسفرت عن تسديد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه باستخدام آلة حادة.

أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان والمحيطين بالواقعة، للوقوف على الملابسات الكاملة للجريمة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 


مقتل طالب على يد صديقه خلال مشاجرة بالجيزة

 

البداية كانت بتلقي مباحث قسم الجيزة، المقدم هشام فتحي إخطارا من الأهالي يفيد بمقتل طالب داخل إحدى المناطق السكنية التابعة للقسم. 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبتكثيف التحريات، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد شنب ومحمد النقيب، من ضبط المتهم؛ حيث اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

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قاضي معارضات الجيزة مباحث قسم الجيزة المتهم بقتل صديقه

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