مصر للطيران تكرم أفضل وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية بالصين

أقام مكتب مصر للطيران بجوانزو الصين حفلا مميزا لتكريم أفضل وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر عبر الإنترنت بالصين وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاعي الطيران والسياحة بالإقليم.

حفل مصر للطيران لتكريم أفضل وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية



واستعرض ممثلو مصر للطيران خلال الحفل تاريخها الممتد في السوق الصيني، وهو ما يعبر عن العلاقة العميقة بين مصر والصين في مجال النقل الجوي.

ويعكس هذا الحفل حرص مصر للطيران على تعزيز علاقاتها مع شركائها في السوق الصيني، ودعمها المستمر لوكلائها الناجحين.

تطوير أسطول وتوسع شبكة خطوط شركة مصر للطيران عالميا

وتضمن الحفل استعراض مصر للطيران أحدث إنجازاتها الأخيرة فى تطوير الأسطول وتوسع شبكة خطوط الشركة عالميًا، كما تم تسليط الضوء على الجوائز التي حصلت عليها مصر للطيران ضمن تصنيفات سكاي تراكس.

حضر الحفل كل من خالد فؤاد المدير الإقليمي لمصر للطيران في الصين، ووائل إكرام مدير محطة جوانزو، وأماني رجب المدير المالي لمصر للطيران في الإقليم.

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