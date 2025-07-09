بالأسماء، إصابة 15 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب 15 عاملًا زراعيًا، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال زراعين بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمنطقة الكيلو 35 من الطريق أسفر عن إصابة كل من السعيد الربيع السعيد، 38 عاما، السيد مسعد شعبان،13عاما، أحمد أبو العزايم محمد، 13 عًامًا، محمد محمد عادل، 22 عامًا، نادر حمدي عبد النعيم، 23عامًا، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، 67 عامًا، فتحي أحمد محمد،37 عامًا، أحمد وليد أحمد، 23 عامًا، محمود أبو العزايم محمد، 15 عامًا، عبد الله السيد حسن، 22 عامًا، أحمد السيد حسن، 23 عامًا،محمد أبو العزايم محمد، 19 عامًا، أحمد فتحي أحمد، 23 عامًا، محمد سعد عبد اللطيف، 13 عامًا، مصطفى عبد الفتاح مصطفى، 30 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتولت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالتعاون مع وحدة مرور المركز رفع آثار الحادث من الطريق.

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