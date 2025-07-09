الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يغني للمرة الأولى مع مروان موسى وعفرتو في ألبومه الجديد

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

يستعد الفنان أحمد سعد، خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية والتي تأتي بعنوان بيستهبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بأخر ألبوماته حبيبتا 

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويأتي ألبوم أحمد سعد الجديد بـ 10 أغاني  وهي: بيستهبل، تاني، اتحسدنا، بطة، مكسرات، أخويا، بلونة، حبيبي ياه ياه، اتك تك، شفتشي.

ويغني أحمد سعد للمرة الأولى مع مروان موسى وعقرتو في تريو حبيبي ياه ياه.

ومن ناحية أخرى، كان قد حرص الفنان أحمد سعد ، على طمأنة جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له بسيارته، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة.

وقال أحمد سعد في تصريح خاص لفيتو: “أنا الحمد الله بخير وبطمن كل جمهوري، لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنا مش بفكر في أي حاجة خالص ربنا هو الذي أعطى السيارة لي، والحادثة فدت أولادي وبيتي وحياتي والحمد لله ربنا العالمين”.

وتعرض الفنان أحمد سعد، لحادث سير، وذلك عقب تجربة القيادة لسيارته الحديثة، قبل تعليق اللوحات المعدنية للسيارة.

في هذا السياق، نشر “سعد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لسيارته المهشمة معلقًا بقوله: “لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث - بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير”.

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