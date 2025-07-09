الحكم على كارلو إنشيلوتي بالسجن لمدة عام

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية عن صدور حكم بالسجن لمدة عام واحد على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، ومدرب ريال مدريد السابق، بتهمة التهرب الضريبي في عام 2014.

وكتبت المحكمة الإسبانية في حكمها: "ندين كارلو أنشيلوتي، بصفته مرتكب جريمة ضد الخزينة بعقوبة السجن لمدة عام"، وغرامة قدرها 386 ألفا و361 يورو.

إنجازات غير مسبوقة

وأنهى أنشيلوتي مشواره مع ريال مدريد محققًا 15 لقبًا رسميًا، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي. وتضمنت ألقابه:

3 دوري أبطال أوروبا

3 كأس العالم للأندية

3 كأس السوبر الأوروبي

2 الدوري الإسباني

2 كأس ملك إسبانيا

2 كأس السوبر الإسباني

1 كأس الإنتركونتيننتال

ورغم أن موسمه الأخير لم يشهد تتويجه بلقب الليجا أو دوري الأبطال، فإن تتويجه بالسوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال منحا ختامًا مشرفًا لمسيرته الثانية مع الريال.

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