رئيس جامعة حلوان يستقبل وزيرا الرياضة والمجالس النيابية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والدكتور أحمد إبراهيم رئيس حي حلوان، حيث يلتقي العلماء والمفكرين، في مجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير الشباب والرياضة ووزير المجالس النيابية ومحافظ القاهرة ورئيس حي حلوان

وجاء ذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب، بعنوان أثر تطبيق الحوكمة على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في ضوء دور الأمم المتحدة: مصر دراسة حالة.

مجمع الفنون والثقافة

وتضمنت الرسالة تحليل العلاقة بين الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقديم توصيات لتعزيز فعالية الحوكمة في دعم رؤية مصر 2030.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة حلوان، والدكتور عبد السلام نوير أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة جامعة أسيوط الأسبق، الدكتورة مروة حامد البدري أستاذ العلوم السياسية كلية التجارة جامعة حلوان.

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