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جامعة حلوان تشارك في مؤتمر الفولبرايت لدعم التعليم الثنائي اللغة

جامعة حلوان ,فيتو
جامعة حلوان ,فيتو
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 شاركت جامعة حلوان في فعاليات مؤتمر الفولبرايت "دعم التعليم الثنائي اللغة" والاحتفال بمرور 20 عامًا على برنامج جمعية FLTA لدعم التعليم ثنائي اللغة. 

وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وممثلة في مدير مركز اللغات الدكتور شادي الكردي إلى جانب وفد من كلية الآداب ضم كلًا من: الدكتورة إنجي صلاح، والدكتورة أميمة فهمي، والدكتورة نهلة منير، والدكتورة إيمان هاني. 

تطوير برامج التنمية المهنية لمعلمي اللغات بالمدارس الحكومية

وناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، من أبرزها  تطوير تعلم اللغات وتمكين المعلمين، من خلال دعم تعليم اللغة عبر مختلف المراحل التعليمية، وتمكين معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتطوير برامج التنمية المهنية لمعلمي اللغات بالمدارس الحكومية، كذلك اتجاهات تدريس اللغة العربية في الولايات المتحدة، والتعامل مع التحديات الثقافية والصور النمطية المرتبطة بها، بالإضافة إلى الأساليب المبتكرة في تعليم اللغات الأجنبية، باستخدام تقنيات مثل ALM وCLT، ودمج أهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية، والتعلم القائم على المشروعات، وتعليم اللغة من خلال الأدب وتطوير التفكير النقدي، إلى جانب استعراض دور الذكاء الاصطناعي وأدوات تقنية مثل Canva وGamma في التعليم والتقييم، والبرامج الأمريكية للتبادل والفرص التعليمية المقدمة من السفارة الأمريكية.

أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مشاركة الجامعة في مثل هذه الفعاليات تعكس حرصها على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والتعلم، وتعزيز مكانتها الأكاديمية دوليًا، كما تسهم في بناء جسور تعاون فعّالة مع المؤسسات التعليمية الدولية، بما يخدم أهداف الجامعة في تطوير البرامج الأكاديمية وتمكين كوادرها التعليمية والإدارية.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل المعلمين وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع التغيرات المتسارعة في التعليم العالمي، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا.

جدير بالذكر أن برنامج فولبرايت هو برنامج تبادل تعليمي وثقافي دولي ويُعد من أبرز البرامج العالمية التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون الدولي من خلال توفير منح دراسية للطلاب والأساتذة المصريين والأمريكيين في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية.

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