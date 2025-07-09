هكذا ينصف القانون المرأة العاملة في مختلف بيئات العمل

في مصر لا ينقص القوانين ما يحمي المرأة العاملة، لكن ما ينقصها هو العبور الآمن إلى أرض الواقع، وما بين سطور قانون الخدمة المدنية وواقع المكاتب الحكومية، تتسرب حقوق كثيرة في صمت، لا تسلب بالقوة، بل تجهض بثقافة إدارية لا تعترف بالأمومة كجزء من كيان الموظفة.

ماذا يقول القانون عن المرأة العاملة ؟

رغم أن القانون المصري وتحديدًا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يضمن للمرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة لمدة أربعة أشهر، مع حظر أي إجراء إداري تعسفي ضدها بسبب الحمل أو الولادة، إلا أن هذه الحقوق، على أهميتها، كثيرًا ما تتعرض لامتحان عسير عند التطبيق.

موظفات حكوميات تحدثن عن ضغوط تدفعهم لتأجيل الإجازة أو عدم استغلالها بالكامل، بسبب نظرات تحمل اتهامًا خفيًا بأن الحمل يعطل الإنتاج. أما فترات الرضاعة اليومية، التي يكفلها القانون حتى يبلغ الطفل عامين، فتحولت في بعض بيئات العمل إلى ما يشبه الحق المحرم، إذ تخشى كثيرات المطالبة به درءًا للانتقاد أو التلميحات السلبية.

دور النقابات والموارد البشرية في حماية المرأة العاملة

وفي ظل هذا الواقع، تغيب أصوات النقابات وتذوب أدوار وحدات الموارد البشرية، فلا توعية تُمنح ولا حماية تقدم، ليبقى القانون في كفة، والممارسة في كفة مضادة، تفصل بينهما فجوة من اللامبالاة الإدارية والثقافة الذكورية المتوارثة.

والحديث عن حقوق الأم العاملة لا يجب أن يختزل في مواد قانونية، بل يجب أن يتسع ليشمل بيئة عمل تعترف بإنسانية المرأة قبل إنتاجيتها، وبأن دعم الأم ليس ترفًا، بل استثمار في حاضر المؤسسة ومستقبل المجتمع. فطالما أن كل إجازة وضع تتحول إلى معركة صامتة، وكل ساعة رضاعة إلى مفاوضة مبطنة، فإن المعركة ما زالت في بدايتها، والقانون وحده لا يكفي.

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