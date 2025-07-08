الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: سنواصل حرب غزة حتى النهاية وما حدث في بيت حانون مؤلم وصعب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى النهاية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية لن تتراجع عن أهدافها مهما بلغت التحديات.

 

كمين بيت حانون ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف نتنياهو في تصريحات مساء اليوم:"ما حدث في بيت حانون مؤلم وصعب على إسرائيل، لكنه جزء من ثمن معركة لا بد منها"، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له القوات الإسرائيلية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

 

نتنياهو: الجيش سيواصل ضرباته ضد سكان غزة

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرباته "بقوة وبدون هوادة" حتى تحقيق ما وصفه بـ"الردع الكامل والقضاء على التهديدات الأمنية في غزة".

 

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب، وسط تدهور إنساني حاد في القطاع وتزايد الأصوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

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