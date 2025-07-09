مدير تعليم الغربية يعقد اجتماعًا للاستعداد لامتحانات الدور الثاني

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بديوان المديرية، بحضور جيهان صابر، وكيل المديرية، وعبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التعليمات والإجراءات الخاصة بتنظيم امتحانات الدور الثاني بمحافظة الغربية لصفوف النقل والشهادات المحلية، حيث شدد وكيل الوزارة على أهمية مراجعة جاهزية مقار اللجان، خاصة لجان الشهادة الإعدادية، من حيث التهوية الجيدة، والنظافة، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب.

كما أكد وكيل تعليم الغربية ضرورة مراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس ومقار اللجان، والتشديد على غلق أبواب المدارس أثناء سير الامتحانات، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور لأي سبب خلال أداء الطلاب للامتحانات أو خلال أعمال الكنترولات والتقدير.

وشدد وكيل الوزارة على الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، وتشكيل مراكز توزيع الأسئلة، لضمان سرعة وسلامة نقل أوراق الامتحانات إلى اللجان.

وفي إطار الحرص على تحقيق الانضباط، وجه "حسن" بضرورة التنبيه على جميع الطلاب والعاملين بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتوعية بذلك من خلال الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع القيادات التعليمية، مؤكدًا على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والنزاهة والشفافية، بما يحقق العدالة الكاملة في تقييم الطلاب، متمنيًا التوفيق للجميع والنجاح لأبناء الغربية في امتحاناتهم.

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