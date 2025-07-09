شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدًا من بنجلاديش لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفدًا من المنظمة الوطنية للمشروعات التنموية الصغيرة بدولة بنجلاديش، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

انطلقت فعاليات الزيارة من مركز التدريب التابع للشركة بمحطة التنقية الشرقية، حيث تم تقديم عرض توضيحي حول تعزيز دور الشركة في خدمة المواطنين وكذا النموذج البيئي المتبع لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها، قدمه اللواء "محمود نافع" مستعرضًا أبرز جهود الشركة في تبني ممارسات الإدارة المستدامة وتطبيق أفضل المعايير البيئية.

وتضمن برنامج الزيارة أيضًا استعراضًا شاملًا لمنظومة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مجموعة “Suez Group”، تلاه جولة ميدانية داخل محطة التنقية الشرقية للاطلاع على مراحل التشغيل وأساليب المعالجة الحديثة.

كما تم تقديم عرض تفصيلي حول منظومة مأمونية وسلامة المياه في إدارة الحمأة، بالإضافة إلى استعراض دور المشاركة المجتمعية في دعم مشروعات الصرف الصحي.

واختُتمت الزيارة بجلسة نقاش جماعية مفتوحة، تم خلالها تبادل الرؤى حول آليات التعاون المستقبلي ونقل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي.

صاحب الزيارة وفد من الإدارة العامة للتوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووفد من وزارة الموارد المائية والري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على دعم العلاقات الدولية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات المياه والصرف، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الاستدامة البيئية.

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