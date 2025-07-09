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خارج الحدود

إعلام عبري: عائلات الرهائن ستحضر اجتماعا في البيت الأبيض

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن عائلات رهائن تلقت دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مساء اليوم وبعده ستلتقي نتنياهو.

وقبل وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن لقاءه الثانى خلال يومين مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض ركّز على جهود الإفراج عن الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تتراجع" عن هذا الهدف.

نتنياهو : نكرّس كل جهودنا لضمان الإفراج عن رهائننا

وكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي نقلته صحيفة هاآرتس العبرية: "نكرّس كل جهودنا لضمان الإفراج عن رهائننا... ولن نتوقف عن ذلك ولو للحظة".

وجاء لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض ضمن زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار الجهود الأمريكية للدفع نحو وقف إطلاق النار.

 تزايد الدعوات الدولية لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

ويُعد هذا اللقاء الثاني بين الجانبين خلال 48 ساعة، ويأتي في وقت تحاول فيه واشنطن موازنة دعمها لإسرائيل مع تزايد الدعوات الدولية لمعالجة الوضع الإنساني في القطاع، في حين يسعى نتنياهو لتعزيز الدعم الأمريكي لمواقف حكومته بشأن الرهائن والضغط العسكري على حركة حماس.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو

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