الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمرار حملات التوعية بالمواقف العمومية لمكافحة الإدمان ورفع وعي السائقين في الجيزة

حملات توعية السائقين
حملات توعية السائقين بخطورة الإدمان بالجيزة، فيتو

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها في التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف السائقين داخل المواقف العمومية، ضمن خطة متكاملة لحماية الأرواح ودعم جهود الدولة في الحد من تعاطي المواد المخدرة، لا سيّما في وسائل النقل الجماعي والطرق السريعة.

تنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف السائقين داخل المواقف العمومية

وتابع محافظ الجيزة الحملات التي نفذها الصندوق بمشاركة وحدة التطوع بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المبادرة التوعوية تحت شعار: "خليك فايق... وانت سايق"، ضمن أنشطة حملة "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، وذلك بمتابعة من  الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحت إشراف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق. 
 


وشهد موقف المنيب تنفيذ فعاليات مكثفة استهدفت خطوط الحوامدية وأبو النمرس والمنوات والبدرشين والمنيا وملوي وبني سويف، كما شملت الحملات مواقف ميدان الجيزة، لا سيما موقف السوبر جيب الذي يخدم خطوط الوراق والسيدة عائشة ومساكن كفر طهرمس. 
 

توزيع مواد توعوية حول مخاطر الإدمان

وشهدت هذه الحملات تنفيذ لقاءات ميدانية مباشرة مع السائقين، وتوزيع مواد توعوية حول مخاطر الإدمان وتأثيره على حياتهم وحياة الآخرين، بالإضافة إلى التوعية بالعقوبات القانونية التي قد تترتب على القيادة تحت تأثير المخدر. 
 


وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الحملات المفاجئة التي تنفذها أجهزة الدولة للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة، مؤكدًا أن التوعية والردع يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المجتمع، والحفاظ على أرواح المواطنين. 

كما أكد المحافظ أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى خلق بيئة مرورية آمنة خالية من تعاطي المخدرات، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به صندوق مكافحة الإدمان وفِرق المتطوعين، في الوصول إلى الفئات المستهدفة بفعالية واحترافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان تعاطي المواد المخدرة خليك فايق وانت سايق المنيب موقف المنيب

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حماية البيئة البحرية

محافظ الجيزة: بدء تطبيق منظومة إلكترونية ذكية لمراقبة مواقف السرفيس

إزالة عقار آيل للسقوط وداهم الخطورة بحي جنوب الجيزة

محافظ الجيزة يناقش مع أساتذة جامعة القاهرة مشروع الهوية البصرية

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى بهية بالشيخ زايد

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الطرق بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

رفعت فياض يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة طلاب الثانوية السعودية بـ طب الزقازيق.. إنقاذ مستقبل 47 طالبا بسبب خطأ إداري

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

زغلول صيام يكتب: عندما صنع الإعلام الرياضي في مصر جيلا من المغيبين!!

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية