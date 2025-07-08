الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة عقار آيل للسقوط وداهم الخطورة بحي جنوب الجيزة

إزالة عقار آيل للسقوط
إزالة عقار آيل للسقوط بحي جنوب الجيزة

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على الجهود المبذولة من حي جنوب الجيزة في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء، والتعامل مع العقارات التي تُشكّل خطورة داهمة على المواطنين.

إزالة عقار بحارة سوق الأحد من شارع المحطة

وتابع المحافظ أعمال الإزالة الكاملة للعقار رقم (20) بحارة سوق الأحد من شارع المحطة والذي يُعد من العقارات ذات الخطورة الداهمة "آيل للسقوط" حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض ورفع جميع المخلفات الناتجة عنها.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ إزالة سقف مخالف بإحدى الشقق بالدور الأول بعد الأرضي بالعقار رقم (15) بشارع سعد بن معاذ بمنطقة ترسا، وذلك ضمن جهود التصدي لمخالفات البناء وتطبيق القانون.

التعامل مع المخالفات الانشائية والعقارات الآيلة للسقوط
 

وشدّد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع أي مخالفات إنشائية أو عقارات آيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة جنوب الجيزة حي جنوب الجيزة حارة سوق الأحد شارع المحطة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يناقش مع أساتذة جامعة القاهرة مشروع الهوية البصرية

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى بهية بالشيخ زايد

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الطرق بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر

محافظ الجيزة يوجه بتوفير عدد من التخصصات الطبية بمستشفى مبارك بالقناطر

محافظ الجيزة يتفقد محطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات بالبراجيل

محافظ الجيزة: تطور نوعي في الخدمات العلاجية بالمستشفيات خلال يونيو

الأكثر قراءة

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

السجن 15 سنة لـ سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 من فتيات العنب (فيديو)

بعد تعطل الخدمات، ماذا ستفعل البنوك في أقساط كروت الائتمان؟

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة حريق سنترال رمسيس.. تصريحات مهمة من نائب وزير الاتصالات أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

تفسير رؤية العري في المنام وعلاقتها بارتكاب أفعال محرمة

بعد حريق سنترال رمسيس.. أدعية في السنة النبوية للحفظ من الأذى وقت الحرائق

المزيد
الجريدة الرسمية