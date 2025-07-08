إزالة عقار آيل للسقوط وداهم الخطورة بحي جنوب الجيزة

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على الجهود المبذولة من حي جنوب الجيزة في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء، والتعامل مع العقارات التي تُشكّل خطورة داهمة على المواطنين.

إزالة عقار بحارة سوق الأحد من شارع المحطة

وتابع المحافظ أعمال الإزالة الكاملة للعقار رقم (20) بحارة سوق الأحد من شارع المحطة والذي يُعد من العقارات ذات الخطورة الداهمة "آيل للسقوط" حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض ورفع جميع المخلفات الناتجة عنها.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ إزالة سقف مخالف بإحدى الشقق بالدور الأول بعد الأرضي بالعقار رقم (15) بشارع سعد بن معاذ بمنطقة ترسا، وذلك ضمن جهود التصدي لمخالفات البناء وتطبيق القانون.

التعامل مع المخالفات الانشائية والعقارات الآيلة للسقوط



وشدّد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع أي مخالفات إنشائية أو عقارات آيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.