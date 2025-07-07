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محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

جولة محافظ الجيزه
جولة محافظ الجيزه بمستشفي الشيخ زايد العام

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها  مستشفى الشيخ زايد العام، للوقوف على مستوى الأداء ومتابعة أعمال التطوير الجارية، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة محافظ الجيزة بمستشفي الشيخ زايد العام

وتفقد المحافظ عددًا من أقسام المستشفى شملت وحدة الكلى الصناعي، معمل التحاليل الطبية، بنك الدم، وحدة الأشعة المقطعية، وغرف الإقامة، حيث اطمأن على انتظام العمل بتلك الأقسام ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تطوير غرفة العمليات، والتي من المقرر افتتاحها خلال ثلاثة أشهر، حيث أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال والتشغيل، موجهًا بتقديم الدعم اللازم لسرعة إنجاز المشروع، لما له من أهمية بالغة في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة كذلك وحدة قسطرة القلب والأوعية الدموية، وجهاز القسطرة القلبية، ووحدة العناية المركزة للأطفال، مشيدًا بتوافر الأجهزة الحديثة والكوادر الطبية المتميزة التي تسهم في تقديم رعاية صحية متقدمة للمرضى.

خطة دعم الكوادر الطبية بمستشفى الشيخ زايد

وخلال جولته استمع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية عن خطة دعم الكوادر الطبية بالمستشفى حيث يجري التعاقد مع نخبة من كبار الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، بالتعاون مع مستشفيات مرموقة بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى داخل المستشفى.

وفي سياق متصل ثمّن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الأطباء وهيئة التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، مشيدًا بالروح الطيبة التي يتحلى بها فريق العمل، والتي تنعكس إيجابيًا على المرضى.

التوسع في دعم المستشفيات العامة والمراكز الطبية

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، من خلال التوسع في دعم المستشفيات العامة والمراكز الطبية، وتذليل أي معوقات أمام تطوير المنظومة الصحية بما يعود بالنفع على المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، والمهندسة مروة حسين رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

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