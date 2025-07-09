قهوة المحطة من الورق إلى الشاشة في مكتبة الإسكندرية

أقيمت ندوة لصناع مسلسل قهوة المحطة، والذي لاقي نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في رمضان الماضي على الشاشات المصرية والعربية. بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العشرين،

أدار اللقاء الدكتور هيثم الحاج علي أستاذ النقد الأدبي، والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، وحضر من صناع المسلسل كل من: الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف المسلسل، والفنان ضياء عبد الخالق أحد أبطال العمل.

تحدَّث هيثم الحاج علي عن المسلسل بوصفه رواية تلفزيونية حمَّست الجمهور لقراءة ما وراء النص الدرامي، وأضاف أن المسلسل نجح في اجتذاب الجمهور لواقعية أحداثه، وارتباطها الشديد بالشارع المصري.

كما أعرب المؤلف عبد الرحيم كمال عن سعادته لوجوده في مكتبة الإسكندرية، وتحدَّث عن الصعوبات التي واجهته في كتابة سيناريو المسلسل حيث لم يعتاد من قبل كتابة أعمال الجريمة بالإضافة إلى كونه مسلسل 15 حلقة.

وتحدث كذلك عن الفروق بين الكتابة الأدبية والدرامية، كما أثنى على ذائقة الجمهور المصري الذي وصفه بجمهور ذواق يعي ما وراء السطور.

وحول اختياره للقهوة وروادها كمجتمع صغير بنى عليه الأحداث أفصح عبد الرحيم كمال عن ولعه بالمقاهي التي يراها أماكن غاية في الثراء الدرامي، وهو ما لاحظه منذ نشأته في جنوب مصر، حيث كانت المقاهي محطة لالتقاء الركاب والمسافرين من كل حدب وصوب.

وفي حديثه عن دوره قال الفنان ضياء عبد الخالق إن دور خليفة في المسلسل يعد من أصعب الأدوار التي أدَّاها لعدم وجود أي رابط بينه وبين الشخصية على المستوى الإنساني وهو ما جعله يبذل في تقمصها مجهودًا مضاعفًا.

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