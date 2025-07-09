مها أبو بكر تنضم لهيئة الدفاع عن الطفل ياسين

أعلنت هيئة الدفاع عن الطفل ياسين، برئاسة المحامي طارق العوضي، عن انضمام المحامية مها أبو بكر إلى فريق الدفاع.

انضمام مها أبو بكر لهيئة الدفاع عن الطفل ياسين

وقالت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها:"في إطار حرصنا على تحقيق العدالة وإنصاف الطفل المجني عليه ياسين، نُعلن بكل ترحيب عن انضمام الزميلة مها أبو بكر، المحامية الكبيرة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة، إلى هيئة الدفاع الرسمية عن الطفل في القضية المنظورة أمام محكمة استئناف جنايات دمنهور التي ستنعقد بمحكمة إيتاي البارود".

قضية الطفل ياسين

وأضافت: "ونؤكد استمرارنا في أداء واجبنا القانوني والإنساني بكل تجرد والتزام، حتى ينال كل ذي حق حقه".

ومن المقرر أن تحضر “أبو بكر” جلسة الاستئناف القادمة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٥ وقالت: نعمل لدعم لمسار العدالة وتضامنًا مع حق الطفل في محاكمة عادلة تُنصف براءته وكرامته وتشكل الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الأفعال.

هيئة الدفاع عن الطفل ياسين

وبانضمامها، تصبح هيئة الدفاع الرسمية مكونة من:

• طارق العوضي

• مها أبو بكر

• هيثم عبد العزيز

• أحمد عباده

• مصطفى صالح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.