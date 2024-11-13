مسلسل "Dune: Prophecy" يحصل على تقييم 70% قبل أيام من عرضه
Dune، حصل مسلسل "Dune: Prophecy"، على تقييم 70% من النقاد على موقع التقييمات الأشهر حول العالم، "Rotten Tomatoes"، وذلك قبل أيام قليلة من عرض الحلقة الأولى من الموسم الأول من المسلسل المنتظر.
ويعرض مسلسل "Dune: Prophecy"، حصريا علي شبكة MAX، بتاريخ 17 نوفمبر ٢٠٢٤.
تفاصيل الموسم الأول من مسلسل Dune: Prophecy
واعلنت شبكة MAX، تفاصيل الموسم الأول من "Dune: Prophecy"، حيث سيقتصر العمل الجديد على 6 حلقات فقط.
وتدور قصة مسلسل "Dune: Prophecy قبل احداث الجزء الأول من فيلم Dune، وقبل ميلاد بول أتريدس بـ10 آلاف سنة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.