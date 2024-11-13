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ثقافة وفنون

مسلسل "Dune: Prophecy" يحصل على تقييم 70% قبل أيام من عرضه

Dune، فيتو
Dune، فيتو

Dune، حصل مسلسل "Dune: Prophecy"، على تقييم 70% من النقاد على موقع التقييمات الأشهر حول العالم، "Rotten Tomatoes"، وذلك قبل أيام قليلة من عرض الحلقة الأولى من الموسم الأول من المسلسل المنتظر.

ويعرض مسلسل "Dune: Prophecy"، حصريا علي شبكة MAX، بتاريخ 17 نوفمبر ٢٠٢٤.

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تفاصيل الموسم الأول من مسلسل Dune: Prophecy

واعلنت شبكة MAX، تفاصيل الموسم الأول من "Dune: Prophecy"، حيث سيقتصر العمل الجديد على 6 حلقات فقط. 

وتدور قصة مسلسل "Dune: Prophecy قبل احداث الجزء الأول من فيلم Dune، وقبل ميلاد بول أتريدس بـ10 آلاف سنة.

 

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