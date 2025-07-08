مسلسل فات الميعاد الحلقة 20، بسمة ترزق بابن من معتصم وظهور ملامح أزمة مع مسعد

دارت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 20 حول مسعد الذي يقضي عقوبة السجن ويحرص على أن يمضي أيامه فيه دون أي قلق ليخرج مبكرا حسن سير وسلوك.

وتلاحظ بسمة رسالة تصل إلى هاتف معتصم من فاتن، تحتوي على حديث سيئ عنها، فتقرر بسمة لقاء فاتن لمواجهتها، خاصة بعدما طمأنها معتصم بأنه لا يأخذ كلام فاتن على محمل الجد.

وبالفعل تذهب بسمة لمقابلتها، وتوبخها بشدة، مؤكدة أنها لا تفهم الدافع وراء ما تفعل، وتعبر عن أمنياتها ألا يرث ابن فاتن قلب وال ذاته القاسي.

من جهة أخرى، تصر هدى على أخذ كل ما في شقة الزوجية، رغم أن ذلك ليس من حقها، فتُفرغ الشقة بالكامل وتستولي على كل شيء، وذلك بعدما انفصلت عن مسعد وتم الطلاق وهو في السجن.

أما بسمة، فتكتشف حملها وتفاجئ معتصم بالخبر خلال عشاء رومانسي، فيتلقى الخبر بسعادة غامرة.

وتمر السنوات وتُظهر الأحداث أن بسمة أصبحت أمًا من معتصم، حيث ترزق بطفل اسمه ياسين، وكونت أسرة سعيدة مع مصطفى وريم.

وفي أحد الأيام، وأثناء توجهها إلى المدرسة لأخذ ابنتها، ترى مسعد واقفًا أمام باب المدرسة، فتشعر بخوف شديد وتسارع بإنهاء اللقاء بعدما علمت أنه خرج قبل إتمام السنوات الخمسة في السجن لحسن السير والسلوك، وتُبلغ معتصم بما شعرت به فيستشيرون المحامي الذي يطمئنهم بأن مسعد لا يُشكل خطرًا واتفقوا على عدم اتخاذ أي خطوة استباقية.

ويذهب مسعد بعد خروجه بفترة إلى صديقه القديم الذي كان يشاركه في أعمال غير مشروعة داخل المصنع، ويطلب منه سلفة بقيمة 300 ألف جنيه لبدء مشروع جديد، ولكن الصديق لا يمنحه وعدا أكيدا ولكنه في الوقت ذاته يخشى من مسعد لأنه يعلم كل أسراره الخاصة بأعماله غير المشروعة في الماضي كما أنه لم يذكر اسمه في القضية.

وتحرص بسمة على استمرار لقاءات ريم مع مسعد بشكل طبيعي، وفي أحد الأيام وبسبب مرض والدتها وعدم قدرة والدها على الحضور، تقرر بسمة الذهاب لمقابلة مسعد، ويصطحبها معتصم حفاظًا على سلامتها هي وريم وبرفقتهم الأطفال.

وخلال اللقاء، تحدث مشادة كلامية بين مسعد ومعتصم، وفي تلك الأثناء تتلقى بسمة خبر وفاة والدتها، فتغادر المكان مسرعة لتوديعها، وتنهار بالبكاء بعد رؤيتها في سريرها بلا روح، ثم تقام مراسم العزاء.

يحضر مسعد العزاء، وهناك تنظر إليه بسمة نظرة استعطاف وتطلب منه ألا يحرمها من ريم، لكنه يرد عليها بأنه لم يتبق له سواها، وتشعر بسمة بالخوف.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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