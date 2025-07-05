مصرع طفلة سقطت في بير السلم ببولاق الدكرور

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها فى بئر سيلم ب منطقة بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط طفلة ببولاق الدكرور

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد سقوط طفلة فى بير السلم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الفتاة، قالوا إنها سقطت أثناء لهوها على السلم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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