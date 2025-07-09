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رياضة

حلا لأزمة الجبهة اليسرى، خطة الأهلي للحصول على خدمات محمد شكري

محمد شكري، فيتو
محمد شكري، فيتو

تعمل إدارة النادي الاهلي على قدم وساق من أجل حسم صفقة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، لحل أزمة الجبهة اليسرى لدى القلعة الحمراء.

وأكد مصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيعقد جلسة مع محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا خلال الساعات المقبلة لحسم صفقة اللاعب.

وكان النادي الأهلي قد حسم كل الاتفاقات مع محمد شكري بشأن ضمه في انتقالات الصيف، ويتبقى فقط موافقة فريقه على بيعه.

ويرغب فريق سيراميكا في ضم كريم الدبيس ضمن الصفقة، مع رغبة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق في التمسك باللاعب خاصة أن هناك أزمة في الجبهة اليسرى للاهلي.

ويرفض النادي الأهلي الاستسلام في صفقة محمد شكري، وهناك إصرار شديد على عودة اللاعب من جديد إلى القلعة الحمراء.

ومع إصرار سيراميكا على ضم الدبيس بالإضافة إلى أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة، يسعى الاهلي لخطة بديلة لتدعيم الجبهة اليسرى لديه، في ظل أيضا مماطلة احمد عبد القادر الذي يرفض تماما الخروج في صفقة تبادلية أو على سبيل الإعارة، ويأمل في بيعه نهائيا.

وتعمل إدارة الاهلي على ضم توفيق محمد الظهير الأيسر لبتروجت، ليتم ضم اللاعب مع محمد شكري وبالتالي يرحل الدبيس لسيراميكا على سبيل الإعارة دون انتظار  القرار النهائي لاحمد عبد القادر.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة بين الخطيب وابوالعينين خروج لاعب آخر غير أحمد عبد القادر بجانب الدبيس على سبيل الإعارة لسيراميكا مقابل الحصول على خدمات محمد شكري.

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