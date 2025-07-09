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تموين الغربية تضبط مصنع أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص ومنتجات مغشوشة بسمنود

ضبط مصنع أسمدة ومبيدات
ضبط مصنع أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص بسمنود، فيتو

أعلن المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر السلع التموينية لمستحقيها، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال: إن مديرية التموين شنت حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة سمنود أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية دون بيانات أو مستندات قانونية.

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وخلال الحملة، تم ضبط مصنع بقرية الناصرية مركز سمنود، يعمل بدون ترخيص، ويقوم بإنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الأسمدة السائلة والخامات، تمثلت في:

عدد (1815) لتر سماد سائل بدون أي بيانات توضح النوع أو المصدر أو تاريخ الإنتاج.

عدد (1050 كجم) مواد خام مجهولة المصدر تدخل في تصنيع الأسمدة، بالمخالفة للقانون رقم 113 لسنة 1994.

عدد (2) تانك يحتوي كل منهما على 500 لتر صابون بوتاسي بدون أي بيانات.

عدد (32) جركن بلاستيك سعة كل منها 20 لترًا تحتوي على مواد سائلة مجهولة.

عدد (350) زجاجة بلاستيكية سعة نصف لتر.

عدد (5) براميل بلاستيك سعة 165 لترًا لمواد خام تُستخدم في التصنيع (مادة pHARMOi).

عدد (9) شيكارة تحتوي على فيناس مجفف (بودرة) وزن الشكارة 25 كجم دون بيانات إنتاج أو صلاحية.

  • ماكينة تعبئة الزجاجات الفارغة.
  • عدد (200) جركن فارغ سعة 20 لترًا.
  • عدد (600) استيكر متنوعة بعلامات تجارية مثل: "فولفيد أسيد"، "فارتس بوتاسيوم"، و"Fresco"، بعضها مدون عليه صلاحية وهمية خمس سنوات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بمحطات وقود، حيث تم ضبط عدد (564) لتر بنزين 80 بمحطة وقود بقرية ميت حبيب – سمنود، تم تجميعها كرصيد زائد و(901) لتر سولار بمحطة وقود بقرية أبو صير بنا، تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء.

وأكدت مديرية التموين بمحافظة الغربية استمرار حملاتها التفتيشية والرقابية بشكل يومي لضبط المخالفين، والتصدي لكل صور الغش التجاري والاحتكار، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لحماية المستهلك وصحة المواطنين.

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