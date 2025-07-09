جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يسحب عددا من الشقق المخالفة

نفذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة استهدفت إزالة مظاهر العشوائية والتعديات على الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها إلى أنشطة تجارية وإدارية مخالفة، وأسفرت الحملة، التي جرت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة التعمير، عن استرداد ٦ وحدات سكنية مخالفة بالحى السادس نظرًا لتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار الحملات للقضاء على المخالفات، وحرص الجهاز على تطبيق القانون بما يحافظ على راحة السكان ويمنع أي عشوائية.



وطالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، السكان بالالتزام بالنشاط المخصص للوحدات، والتعاون مع جهود الجهاز بما يضمن منع الظواهر العشوائية.



جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، وبحضور المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومختار عبدالحميد، رئيس لجنة السحب، وأحمد عادل، مسئول الإشغالات والأمن الإدارى بقيادة العميد أحمد فوزى، وحازم محمد.



كما شهدت الحملة مشاركة فعَّالة من قيادات أمن الجيزة، وشرطة المرافق، وشرطة التعمير، وقسم ثانى أكتوبر.

قام المهندس أحمد علي محمد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بزيارة تفقدية لمدينة بني سويف الجديدة، لتفقد سير العمل بمشروعات المرافق ومحطات الصرف الصحي والطرق بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز.



وتأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندسشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه النقية، وكذا توصيل المرافق اللازمة للتوسعات العمرانية بالمدن الجديدة لسرعة تنميتها.



واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد مداخل المدينة، وأهم الميادين والمحاور الرئيسية، ثم توجهوا إلى معاينة محطة الرفع (1) التي تعمل بطاقة إجمالية تصل إلى 26,000 م³/يوم، كما تفقدوا محطة الرفع (2) بطاقة تشغيل 62,000 م³/يوم، وذلك للوقوف على كفاءة التشغيل وضمان الالتزام بمعايير الأداء.

زيارة محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية

كما تضمنت الجولة زيارة محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية والتي تبلغ طاقتها 52,000 م³/يوم، تلاها المرور على محطة المعالجة الثلاثية، حيث تم التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية.



وتوجه مسئولو الإسكان بعد ذلك إلى الغابة الشجرية الجاري العمل بها على مساحة تقدر بـ 900 فدان، بالإضافة إلى تفقد السواتر الترابية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة.



وأكد المهندس أحمد علي، خلال الجولة، ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمرافق طبقًا لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والصحية، وضمان الجاهزية الكاملة لمولدات الكهرباء المغذية للمحطات حفاظًا على استمرارية التشغيل.



كما شدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على أهمية المتابعة الدقيقة لأداء شركات التشغيل والصيانة، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية المحددة، بالإضافة إلى استمرار الرقابة والمتابعة من إدارات الجهاز المختصة أثناء تنفيذ المشروعات.

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