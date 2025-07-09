وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين مختلف جهات الوزارة والجهات المعنية، وكذا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا سيما أن نواب البرلمان هم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، ومشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

من جانب آخر، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بأنشطة مختلفة وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض تعليمي بمساحة 15042 مترًا بسعر 19600 جنيه بقيمة 294.8 مليون جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1715 مترًا بسعر 48450 جنيهًا بقيمة 83 مليون جنيه، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3738 مترًا بسعر 42350 جنيهًا بقيمة 158 مليون جنيه، وأرض تجاري إداري بمساحة 7663 مترًا بسعر 41800 جنيه بقيمة 320 مليون جنيه، وأرض مخازن بمساحة 3013 مترًا.

وتطرح بمدينة الشروق أرض تعليمي بمساحة 9474 مترًا بسعر 8995 جنيهًا، أرض رياضي صحي بمساحة 3240 مترًا بسعر 6515 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 2380 مترًا بسعر 21345 جنيهًا.

وتطرح بمدينة 15 مايو أرض تجاري بمساحة 911 مترًا بسعر 17940 جنيهًا، وأرض تعليمي بمساحة 5500 متر بسعر 9465 جنيهًا وأرض تجاري بمساحة 927 مترًا بسعر 17940 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 2319 مترًا بسعر 8610 جنيهات.

كما تطرح أرض تعليمي بمساحة 1100 متر بسعر 7285 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 1120 مترًا بسعر 7215 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أكتوبر الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 10992 مترًا بسعر 7440 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 4427 مترًا بسعر 3780 جنيهًا.

وتطرح بمدينة العبور أرض مركز خدمة بمساحة 727 مترًا بسعر 19360 جنيهًا، وأرض ترفيهي بمساحة 58749 مترًا بسعر 6850 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1065 مترًا بسعر 24295 جنيهًا.

وتطرح بالمنيا الجديدة أرض تعليمي بمساحة 1110 أمتار بسعر 4525 جنيهًا، أرض تعليمي بمساحة 69930 مترًا بسعر 4205 جنيهات.

وتطرح بمدينة بني سويف أرض حق انتفاع طبي بمساحة 1392 مترا، أرض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1872 متار، وارض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1357 مترا، ارض عمراني متكامل بمساحة 83900 متر بسعر 3455 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1368 مترا بسعر 14015 جنيها.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2122 مترا بسعر 3685 جنيها، وأرض بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترا بسعر 3580 جنيهًا.

ومدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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