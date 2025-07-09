بـ 122 مليون جنيه، بيع 11 محلا تجاريا وصيدلية في مزاد علني بالعاشر من رمضان

نظم جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جلسة مزايدة علنية بمقر الجهاز، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

شملت المزايدة طرح 11 محلًّا تجاريًّا وصيدلية واحدة، بمساحات تتراوح بين 15م² و46م²، بالسوق التجاري المُنفذ بالقطعة رقم (3) بمنطقة المطورين الجنوبية – مجمع (ج)، بالإضافة إلى قطعة أرض رقم (18) بمحور الخدمات الغربي (المرحلة الرابعة)، بنشاط محطة تموين سيارات، على مساحة 3821م².

وأسفرت المزايدة عن بيع جميع الوحدات المطروحة، بقيمة إجمالية بلغت 122,978,930 جنيهًا، في تأكيد واضح على جاذبية المدينة الاستثمارية وثقة المستثمرين في الفرص المتاحة بها.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الطروحات تأتي في إطار إستراتيجية جهاز المدينة لتعزيز الخدمات التجارية والتنموية، وتوفير احتياجات السكان من الأنشطة الحيوية، بما يواكب الطفرة العمرانية والتوسعات السكنية المتلاحقة بالعاشر من رمضان.

وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير المدن الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة بها.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي 1008 وحدات سكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025، حتى يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بجميع المراحل بمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة، على أن يتم تسليم العمارتين 248 – 249، غدًا الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارتين 250 – 251، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارة 252 – 253، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات العمارتين 254 – 255، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارتين 256 – 257، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات العمارتين 258 – 259، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات العمارتين 260 – 261، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات العمارتين 262 – 263، يوم الخميس 17/7/2025.



وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 264 – 266، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات العمارتين 267 – 269، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات العمارتين 272 – 273، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات العمارتين 274 – 275، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات العمارتين 276 – 277، يوم الخميس 24/7/2025، ووحدات العمارتين 278 – 303، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات العمارتين 304 – 305، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات العمارتين 306 – 307، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات العمارتين 308 – 309، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارتين 314 – 315، يوم الخميس 31/7/2025.



وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 316 – 317، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارتين 318 – 319، يوم الإثنين 4/8/2025، ووحدات العمارتين 320 – 321، يوم الثلاثاء 5/8/2025.



وأوضح أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه بأصل خطـــاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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