ختام امتحانات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

أجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالاسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان، يرافقه الدكتور محمد البرقي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

وياتى ذلك في ختام امتحانات القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية

وشملت الجولة لجان معهدَي بنين سموحة وبنين الإسكندرية، إضافة إلى معهد فتيات سموحة، حيث أدى الطلاب والطالبات آخر امتحاناتهم في مادة التفسير.

وأكد خلال جولته على انتظام سير الامتحانات في هدوء وانضباط، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب في مسيرتهم العلمية المقبلة.

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