نجم باريس سان جيرمان على رادار عملاق إيطاليا

تواجد ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، ضمن دائرة اهتمامات نادي إنتر ميلان، لتعزيز الخط الهجومي للموسم الجديد.

وبحسب ألفريدو بيدولا خبير الانتقالات بموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن اهتمام إنتر ميلان بضم أسينسيو ليس مفاجئا تماما، لأن النيراتزوري كان قريبا من ضمه بالفعل في انتقالات يناير 2025.

أسينسيو

انتهاء إعارة أسينسيو مع أستون فيلا

وعاد أسينسيو إلى باريس بعد 6 أشهر أعير فيها إلى أستون فيلا، لكنه بات خارج خطط المدرب لويس إنريكي.

إنتر ميلان يستهدف ضم أسينسيو

وأوضح الموقع أن إنتر ميلان يبحث عن لاعب بمهارات مماثلة، ويستهدف لاعبي خط وسط هجوميين، لافتا إلى أن سيناريو انتقال أسينسيو المحتمل للنيراتزوري هو أمر يجب متابعته من كثب في الأيام القادمة، في إشارة لوجود احتمالية بالفعل لإتمام الصفقة.

واختتم بأن اللاعب الإسباني منفتح على الانتقال إلى ملعب سان سيرو، رغم أن الشروط الشخصية لم يتم مناقشتها حتى الآن بين النادي الإيطالي واللاعب.

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