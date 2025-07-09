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مسئولو" الإسكان" يتفقدون محطات معالجة الصرف الصحي والطرق بمدينة بني سويف الجديدة

مسؤولو الإسكان في
مسؤولو الإسكان في مدينة بني سويف الجديدة، فيتو

قام المهندس أحمد علي محمد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بزيارة تفقدية لمدينة بني سويف الجديدة، لتفقد سير العمل بمشروعات المرافق ومحطات الصرف الصحي والطرق بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز.

تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه النقية، وكذا توصيل المرافق اللازمة للتوسعات العمرانية بالمدن الجديدة لسرعة تنميتها.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد مداخل المدينة، وأهم الميادين والمحاور الرئيسية، ثم توجهوا إلى معاينة محطة الرفع (1) التي تعمل بطاقة إجمالية تصل إلى 26,000 م³/يوم، كما تفقدوا محطة الرفع (2) بطاقة تشغيل 62,000 م³/يوم، وذلك للوقوف على كفاءة التشغيل وضمان الالتزام بمعايير الأداء.

زيارة محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية

كما تضمنت الجولة زيارة محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية والتي تبلغ طاقتها 52,000 م³/يوم، تلاها المرور على محطة المعالجة الثلاثية، حيث تم التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية.

وتوجه مسئولو الإسكان بعد ذلك إلى الغابة الشجرية الجاري العمل بها على مساحة تقدر بـ 900 فدان، بالإضافة إلى تفقد السواتر الترابية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة.

وأكد المهندس أحمد علي، خلال الجولة، ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمرافق طبقًا لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والصحية، وضمان الجاهزية الكاملة لمولدات الكهرباء المغذية للمحطات حفاظًا على استمرارية التشغيل.

كما شدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على أهمية المتابعة الدقيقة لأداء شركات التشغيل والصيانة، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية المحددة، بالإضافة إلى استمرار الرقابة والمتابعة من إدارات الجهاز المختصة أثناء تنفيذ المشروعات.

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