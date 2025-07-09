إطلاق الدورة الثانية من جائزة عين شمس للتميز الحكومي

أعلنت جامعة عين شمس عن مشاركتها في منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات المصرية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعزيز مفاهيم التميز المؤسسي

تهدف جائزة التميز الحكومي إلى تعزيز مفاهيم التميز المؤسسي، وتحفيز الكليات على تحسين الأداء وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتعليمية. كما تسهم في نشر ثقافة الجودة والابتكار داخل الجامعة، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق جهاز إداري كفء وفعال، يركز على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، ويسهم في رفع تصنيف الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

تشمل الجائزة المؤسسية مجموعة من المحاور والمعايير التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

* المهام الرئيسية ورؤية مصر 2030

* المساهمة المجتمعية والاستدامة

* التحول الرقمي والحكومة الالكترونية

* الرؤية المستقبلية وتطوير الأداء المؤسسي

* الابتكار والتحسين المستمر

* إدارة الموارد والممتلكات

* الحوكمة والشفافية

* إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

انطلاق الجائزة المؤسسية (فئة الكليات)

وتنظم الجامعة للمرة الثانية جائزة عين شمس للتميز الحكومي، وتعلن عن انطلاق الجائزة المؤسسية (فئة الكليات) خلال الفترة من 7 يوليو 2025 وحتى 23 أغسطس 2025.



يُشرف على إدارة جائزة عين شمس للتميز الحكومي فريق متخصص برئاسة:

* الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (رئيس الفريق)

وعضوية كل من:

* الدكتورة هالة مشير، وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب

* الدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

* الدكتورة صباح سليمان، أستاذ بكلية الهندسة

وستتأهل الكليات الحاصلة على المراكز الأولى داخل الجامعة للمشاركة في الدورة القادمة من جائزة مصر للتميز الحكومي 2026.

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